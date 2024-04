Il gruppo musicale rock statunitense ha ceduto i diritti della propria musica, i loro avatar e look espressivi. (Immagine d'archivio dello scorso 2 dicembre) Keystone

Un'altra band storica vende il proprio catalogo musicale, si tratta dei Kiss.

Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa statunitensi Bloomberg e Associated Press, il gruppo musicale rock statunitense ha ceduto i diritti della propria musica, i loro avatar e look espressivi a Pophouse Entertainment, la società di investimenti musicali svedese che ha anche lavorato al concerto con gli avatar degli Abba.

La cifra esatta dell'accordo non è stata rivelata, ma secondo indiscrezioni supera i 300 milioni di dollari (oltre 270 milioni di franchi).

La notizia della vendita arriva quattro mesi dopo che la band formata nel 1973 dal bassista Gene Simmons e del chitarrista Paul Stanley aveva annunciato un concerto con avatar simile a quello degli Abba. La versione digitale dell'ultimo concerto dei Kiss a New York al Madison Square, che ha chiuso il tour End of the Road, dovrebbe arrivare nel 2027. Tra i progetti futuri ci sono anche un film biografico, un documentario e un'esperienza sui Kiss.

