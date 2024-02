Valeria Marini

Durante la sua recente apparizione nel programma «Da noi... a ruota libera» di Francesca Fialdini, la showgirl, insieme ad Alba Parietti, ha condiviso inediti dettagli sulla sua carriera e sull’esibizione a «Tale e Quale Show» speciale Sanremo.

Valeria Marini è stata recentemente ospite del programma «Da noi... a ruota libera», condotto da Francesca Fialdini, dove ha avuto l'opportunità di parlare apertamente della sua carriera e delle sfide affrontate nel corso degli anni.

Accanto a lei, la collega Alba Parietti, con la quale ha ricordato la loro partecipazione a «Tale e Quale Show» speciale Sanremo. Nel corso dell'intervista, Valeria Marini ha condiviso con il pubblico il suo senso di tristezza per essere stata spesso svalutata nel mondo dello spettacolo, nonostante le numerose prove di talento e versatilità.

«Io a volte ho subito un po’ di ingiustizie perché dicevano: «Ma cosa fa? Non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare». Non sono io che lo devo dire, però io sul palcoscenico ci so stare e insomma, so fare tutto, parlo anche tre lingue. E ci sono state persone che avevano dato giudizi non giusti nonostante io avessi fatto delle belle cose. La critica la guardi e l’ascolti e dici: «La prossima volta farò meglio», ma alla fine quel che importa è ciò che pensa il pubblico», ha confessato la Marini.

Guardando al futuro, la showgirl ha espresso il desiderio di ritornare al Festival di Sanremo, ma in una capacità diversa da quelle passate. La showgirl non nasconde la sua speranza di poter calcare nuovamente il palco dell'Ariston, magari in qualità di cantante, sognando persino un duetto con Cristiano Malgioglio.

«Io non ho mai detto che mi sarei candidata, il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare a Sanremo e ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche come cantante. Un duetto con Malgioglio? Mi piacerebbe, sì», ha dichiarato entusiasta.

Covermedia