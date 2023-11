L'attrice e conduttrice televisiva Vanessa Incontrada.

Sembrano lontane le ombre che nel 2022 avevano portato alla separazione della coppia: la conferma arriva su Instagram.

È tornato il sereno tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Caratterizzata da alti e bassi, la storia d’amore tra la conduttrice e l’imprenditore toscano sembra ora tornata in carreggiata.

A rassicurare i follower ci ha pensato Vanessa che ha condiviso di recente su Instagram una foto insieme al compagno, abbracciati e sorridenti, con un eloquente didascalia: «La mia family». Un’immagine che conferma l’unione ritrovata, dopo la crisi cominciata nel lockdown e la separazione confermata nel 2022.

«Con Rossano è un momento di grande riflessione – aveva ammesso la conduttrice spagnola all’epoca – aa con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La fine non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene».

Prima della Incontrada, Laurini era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’ex fidanzato della conduttrice.

Covermedia