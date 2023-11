Vanessa Kirby

Le due attrici raggiungono sul set Jude Law, Ana de Armas e Daniel Bruhl per il film diretto da Ron Howard.

Vanessa Kirby e Sydney Sweeney saranno protagoniste del nuovo thriller di sopravvivenza «Eden». Come riporta Deadline, le due attrici rimpiazzeranno rispettivamente Alicia Vikander e Daisy Edgar-Jones nel film diretto da Ron Howard.

Il cast è già composto da altre star come Jude Law, Ana de Armas e Daniel Bruhl.

Subito dopo la notizia, Sydney ha postato uno screenshot dell’annuncio su Instagram e scritto: «Sto per intraprendere un sogno australiano!».

Le riprese si svolgeranno tra il Queensland, Australia, e in minor parte alle isole Galapagos.

Di cosa parla Eden

Eden «esplora la condizione umana in modi inaspettati, assurdi, umoristici, sexy, ma soprattutto emozionanti e profondamente pieni di suspence», si legge in una breve sinossi del film.

Inizialmente intitolato «Origin of Species», il film è descritto come una «storia comica e oscura di omicidio e sopravvivenza, con un gruppo di personaggi eclettici che abbandonano la civiltà per trasferirsi alle Galapagos».

«Tutti loro sono alla ricerca di una risposta alla fatidica domanda che affligge tutti, ossia: qual è il significato della vita?».

Howard dirigerà il film basandosi su una sceneggiatura scritta da Noah Pink.

Covermedia