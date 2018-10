Vasco Rossi conferma i live in Sardegna

Source: Covermedia

Dopo 9 anni di assenza, il rocker di Zocca si esibirà live nel quartiere fieristico di Cagliari il 18 e 19 giugno con il «Vasco Non Stop Tour 2019» e una «super-produzione dedicata agli stadi».

È ufficiale, Vasco Rossi si esibirà dal vivo in Sardegna.

Dopo 9 anni di assenza il rocker di Zocca ha confermato che il 18 e 19 giugno farà ritorno nella terra dei 4 Mori per una doppia data con una «super-produzione dedicata agli stadi».

«Non soltanto confermo che a giugno verremo in Sardegna, ma vi do anche una notizia in più: sbarcheremo con una produzione gigantesca, quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno. Le isole sono molto complicate da raggiungere, si pensi che devono viaggiare via terra e via mare circa 70 veicoli con cassoni girevoli e ribaltabili. Contengono quintalate di materiale che serve per montare un palco pazzesco. Ci vuole un’organizzazione più che attenta e agile in ogni situazione, consapevole e responsabile dei rischi eventuali», ha dichiarato Vasco Rossi a Nuova Sardegna.

Il pubblico sardo ha dovuto attendere dal 2010 per il ritorno del 66enne, che ora promette uno spettacolo indimenticabile.

«Come si sa, a me le sfide piacciono, per cui come promesso verremo in Sardegna con lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo».