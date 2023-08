Caterina Murino

È cominciata ieri l’80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ad aprire le danze è stata l’attrice Caterina Murino.

L’attrice sarda, madrina della kermesse, è stata immortalata nei consueti scatti fotografici sulla spiaggia del Lido.

Dopo lo shooting fotografico, la 45enne cagliaritana ha risposto ai numerosi giornalisti presenti.

«Più che madrina mi sento padrona di casa. Avrei scelto anche i film. Ma li avrei scelti non per le quote rosa ma per la bravura», ha precisato Caterina che si è poi espressa in merito ai recenti episodi di violenza contro le donne.

«Gli autori degli stupri devono essere puniti severamente, costoro devono andare subito in gattabuia, in carcere. Non uccidono ma disintegrano le donne e quindi devono andare immediatamente in galera», ha continuato l’attrice, rivolgendosi poi alla giustizia italiana.

«I giudici si mettano una mano sulla coscienza e facciano quello che devono per fermare queste persone pericolose. La violenza sulle donne colpa di certe mamme che hanno creato dei mostri».

Covermedia