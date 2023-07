Veronica Ferraro

L’influencer e imprenditrice, migliore amica di Chiara Ferragni, ha annunciato sui social network il suo fidanzamento.

Veronica Ferraro ha detto sì: convolerà a nozze con il fidanzato Davide Simonetta.

Con un post su Instagram, corredato da foto del prezioso anello ricevuto, la fashion blogger ha fatto sapere che sposerà Davide Simonetta.

«I SAID YES», ha scritto sul social, spiegando come si sono conosciuti, due anni: «Ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. «Ciao, scusa per la figura di merda» la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici».

Covermedia