Victoria Beckham

Arriva sulla piattaforma streaming uno show sulla vita e la carriera della star, da icona pop negli anni '90 fino al successo nel mondo della moda.

Covermedia

Victoria Beckham sbarca su Netflix con un nuovo documentario. La piattaforma streaming ha annunciato che l'ex Spice Girl ha raggiunto un accordo per raccontarsi in una docuserie, sulla falsariga di quanto fatto dal marito David in «Beckham», show rilasciato nell'ottobre dello scorso anno.

La docuserie racconterà la vita di Victoria dal successo planetario raggiunto negli anni '90 con le Spice Girls fino al costruzione del suo impero fashion. Figureranno nella serie anche membri della sua famiglia, amici e colleghi.

«Attraverso uno sguardo esclusivo dietro le quinte dell'attività di Victoria, della sua famiglia, delle persone a lei più vicine e del suo percorso nella moda, con un archivio mai visto prima, la serie racconterà la storia della reinvenzione di Victoria come Direttrice Creativa del proprio marchio», si legge nell'annuncio.

Ruolo importante di Victoria nella docuserie di David

La serie, che non ha ancora un titolo, verrà prodotta attraverso la compagnia del marito, Studio 99.

Victoria, 50 anni, ha avuto un importante ruolo nella docuserie di David. È diventata virale una scena dello show in cui l'ex calciatore, 49, esortava la fashion designer a essere «sincera» circa le sue umili origini.

Il documentario è stato annunciato durante l'Edinburgh TV Festival. Avranno la loro docuserie anche i Take That e lo chef Gordon Ramsey.

Ancora ignota la data di rilascio.

