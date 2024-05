Victoria Beckham

L'ex Spice Girl è stata bersaglio di critiche sul suo aspetto fisico dopo la nascita del primo figlio Brooklyn, nel 1999.

Covermedia

Victoria Beckham non ha dimenticato i giudizi espressi sul suo corpo dai tabloid dopo la nascita del suo primo figlio.

In un'intervista con Grazia, l'ex Spice Girls ha rivelato di aver perso fiducia in se stessa dopo la nascita del primogenito Brooklyn, nel 1999, con il marito David Beckham, a causa dello scrutinio mediatico e delle critiche feroci sul suo aspetto.

«Ricordo che, dopo avere avuto Brooklyn, la mia prima uscita pubblica finì sulla copertina di un quotidiano, con tanto di frecce che indicavano i punti in cui avrei dovuto perdere peso. Questo genere di critiche rischiano di condizionare il modo in cui ti senti e ti vedi pubblicamente», ha spiegato.

«Si è detto tanto su di me e sono sicura che tutto ciò mi ha privata di alcune esperienze. Non voglio lamentarmi, ma ci sono stati momenti in passato in cui non mi sentivo abbastanza sicura da sedermi su una spiaggia e guardare i miei bambini giocare».

Nel corso degli anni, Victoria ha imparato a non prestare importanza alle critiche e agli articoli sul suo conto.

«Ora, se i paparazzi vogliono scattarmi una foto e dire qualcosa... non mi dà fastidio nello stesso modo di allora», ha continuato la 50enne.

Nel corso dell'intervista, Victoria ha affermato di credere nella moderazione in fatto di dieta ed esercizio fisico.

«Ci si accetta maggiormente nel tempo... Questa è quella che sono. Faccio del mio meglio, ci lavoro su. Sono molto disciplinata nell'alimentazione, negli allenamenti e nel modo in cui lavoro. Ma se ho voglia di un drink, non sono una di quelle che dice: «Non posso, ci sono troppe calorie in un bicchiere di vino"». La vita è troppo breve. Godiamocela».

Covermedia