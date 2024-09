Vincent Cassel

L'icona del cinema francese sta per diventare padre per la quarta volta. La modella ha circa 31 anni in meno dell'attore.

Covermedia

Solo pochi giorni fa, Vincent Cassel ha commosso i fan celebrando il ventesimo compleanno della sua primogenita, Deva, nata dal suo precedente matrimonio con Monica Bellucci.

Con un post emozionante sui social, l'attore ha dedicato alla figlia parole cariche di affetto: «20 anni fa mi hai reso un padre felice e orgoglioso. Ti amo più di ogni altra cosa». Un omaggio che ha mostrato ancora una volta il profondo legame che li unisce.

Ma le sorprese per Cassel non finiscono qui. Il 16 settembre, Narah Baptista, modella brasiliana e attuale compagna dell'attore, ha rivelato su Instagram di essere incinta del loro primo figlio insieme.

Questo segnerà la quarta paternità per Vincent Cassel, già padre di Deva, Leonie e la piccola Amazonie, nate tutte dalla sua precedente relazione con la Bellucci. Per Narah, invece, sarà il primo figlio, un traguardo che la coppia accoglie con gioia.

Si son conosciuti un anno fa

Cassel e Baptista hanno celebrato il loro primo anno insieme il 25 agosto, ma l'annuncio della gravidanza rende questo anniversario ancora più significativo.

I due si erano conosciuti circa un anno fa, e fin da subito avevano mostrato un legame forte e profondo, nonostante la differenza di età che ha fatto spesso parlare i media (lui ha 57 anni, mentre Narah è nei suoi vent'anni).

Vincent Cassel, famoso per i suoi ruoli in film come «L'odio», «Il cigno nero» e «Ocean's Twelve», continua a mantenere una solida carriera cinematografica, bilanciando vita personale e professionale.

Covermedia