È alle feste invernali che Vinicio Capossela dedica le sue due ultime imprese: un disco, «Sciusten Feste n.1965» (uscito il 25 ottobre), e un documentario, ovvero «Natale Fuori Orario», presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma.

Opere che celebrano il tradizionale concerto di Natale che riunisce da 25 anni la comunità attorno a Capossela al Fuori Orario, storico locale affacciato ai binari della ferrovia a Taneto di Gattatico, provincia di Reggio Emilia. «Abbiamo cominciato per smaltire le feste – spiega – è sempre stata una via di fuga, una possibilità per non subire la festa, ma farla».

Il disco raccoglie le canzoni che fanno parte della scaletta di questi appuntamenti. Tra queste, tre brani inediti: «Voodoo Mambo», «Sciusten feste n.1965» (che dà il titolo all'album) e «Il guastafeste».

Poi, dodici reinterpretazioni di storiche canzoni. Dagli inni natalizi, come «Abide with me», fino a «Christmas card from a hooker in Minneapolis» di Tom Waits, che si trasforma in «Charlie». E, ancora, non manca «Santa Claus is coming to town», che però in questo caso viene spinto al suicidio perché non riesce a consegnare in tempo i doni.

Ma con l'album «non ho intenzioni particolarmente socio-politiche – precisa l'autore – per me questo è un disco che si ritaglia un tempo fuori dal tempo, appunto quello delle feste».

Per quanto riguarda «Natale Fuori Orario», si tratta di un ibrido tra un road movie e un film-concerto in cui le riprese degli eventi natalizi – realizzate tra il 2007 e il 2023 – si intrecciano con la storia di tre personaggi che nel Natale 2047, alle soglie della fine del mondo, decidono di tornare al club per rinnovare per l'ultima volta il loro patto d'amicizia.

Vinicio Capossela ora sarà impegnato nel tour di presentazione del disco, iniziato ieri sera ad Aosta e che proseguirà tra novembre e inizio anno in varie località italiane ma anche all'estero: Bruxelles, Londra, Barcellona, Madrid, Berlino, Parigi, Karlsruhe, Lugano e Zurigo.

