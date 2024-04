La regista Nicole Vögele qualche anno fa a Locarno, dove aveva ottenuto il Pardo Speciale della Giuria. Keystone

Per il terzo anno consecutivo, il più alto riconoscimento di Visions du Réel è andato a un film svizzero: questa sera a Nyon, Nicole Vögele ha ricevuto il Grand Prix 2024 nel concorso internazionale per lungometraggi del festival del documentario.

La 41enne regista e giornalista svizzero-tedesca è stata premiata per il suo film «The Landscape and the Fury», che percorre la frontiera fra Bosnia e Croazia con degli artificieri e delle famiglie migranti.

È una gioia vedere premiato il lavoro di una regista audace, per di più svizzera, che ha portato alla realizzazione di un grande film, ha dichiarato Emilie Bujès, direttrice artistica di Visions du Réel.

La giuria, composta dalla produttrice Dora Bouchoucha, dal direttore artistico Carlo Chatrian e dalla regista Carmen Jaquier, ha spiegato di essere rimasta «colpita dall'approccio di un film che rende, tocco dopo tocco, la complessità della realtà e permette agli spettatori di interrogarsi sul loro posto nel mondo».

sj, ats