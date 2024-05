Vivienne Jolie Pitt

La 15enne appare tra i credits dello spettacolo in scena a Broadway «The Outsiders», semplicemente come Vivienne Jolie.

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt rinuncia al cognome del padre.

Vivienne, 15 anni, appare tra i credits dello spettacolo in scena a Broadway «The Outsiders», semplicemente come Vivienne Jolie, come rivelato da People.

Non è dato sapere se l'adolescente si sia cambiata il cognome anche da un punto di vista legale.

Vivienne ha lavorato allo show nei panni di assistente della madre, prendendo il ruolo decisamente sul serio, come rivelato dall'attrice e regista.

«Mi correggeva in continuazione», ha detto Jolie. «Mi diceva: «Non hai letto il memo? Dobbiamo fare questo. Dobbiamo rivedere quest'altra cosa». È stata un'assistente molto dura. Ha preso questo lavoro molto, molto seriamente».

Vivienne non è la prima figlia di Brad e Angelina ad essersi cambiata il cognome: Zahara si è presentata come Zahara Marley Jolie in un video per la sua università, lo scorso novembre.

I cambi di cognome arrivano dopo anni in cui si è vociferato di un rapporto logoro tra Brad e i suoi figli. Gli attriti sarebbero iniziati quando Angelina ha chiesto il divorzio e la custodia fisica esclusiva di Vivienne, Zahara, Knox, Maddox e Pax, nel 2016.

Recentemente, una guardia di sicurezza che ha lavorato per l'ex coppia – e ancora lavora per Pitt – ha rivelato che Jolie avrebbe incoraggiato i figli a «evitare» il padre durante le visite.

Intanto gli ex Brangelina continuano a farsi la guerra per le quote della loro tenuta vinicola francese, Château Miraval.

