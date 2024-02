Vladimir Luxuria

Dopo settimane di indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato il cambio di guardia: sarà l’ex opinionista transgender a guidare il reality show.

Sarà Vladimir Luxuria a timonare la prossima edizione dell'Isola dei Famosi.

Dopo settimane di speculazioni sulla dipartita di Ilary Blasi, a confermare la notizia ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi davanti ai giornalisti durante l’incontro «Innovazione Mediaset e la Tv del 2024».

A stretto giro, ieri pomeriggio, l’ex opinionista dell’Isola ha commentato in diretta a Pomeriggio Cinque la novità, cercando di stemperare eventuali dissapori.

«Io non ho fatto le scarpe a nessuno. Anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary».

L’AD di Mediaset ha poi elogiato la nuova conduttrice.

«Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può far bene?».

La Blasi resterà comunque «un volto di Canale 5», forse alla conduzione del meno prestigioso «Battiti Live».

«C’è la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto – aggiunge Pier Silvio – e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo, ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro (…)».

«Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento».

Covermedia