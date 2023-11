Voci di corna? Ecco lo stato del matrimonio della coppia di principi ereditari danesi

Il principe ereditario Frederik di Danimarca e la principessa ereditaria Mary al matrimonio reale di Sofia Hellqvist e il principe Carl Philip di Svezia il 13 giugno 2015 a Stoccolma, Svezia. imago images/VISTAPRESS

La relazione tra Frederik di Danimarca e sua moglie Mary è al momento oscurata da voci sgradevoli. Finora il principe ereditario e la moglie hanno taciuto su una possibile tresca. È un errore?

Hai fretta? blue News riassume per te Durante i Giochi Olimpici di Sydney di 23 anni fa, l'erede al trono Frederik ha conosciuto e si è innamorato di Mary, che non proviene da una famiglia reale.

Al momento però la relazione tra il principe ereditario danese e sua moglie è oscurata da voci spiacevoli.

Dopo che i media spagnoli hanno pubblicato le foto di Frederik all'inizio del mese, sono circolate storie su una possibile relazione adultera dell'erede al trono. Mostra di più

Sono tempi difficili per la famiglia reale danese. Dopo che i media spagnoli hanno recentemente pubblicato foto del principe ereditario Frederik che lo ritraggono durante un soggiorno a Madrid con l'attrice Genoveva Casanova, sono circolate voci su una possibile relazione adultera dell'erede al trono.

Casanova ha immediatamente smentito queste voci. Il 47enne si sarebbe addirittura rivolto a un avvocato.

I reali danesi invece hanno reagito in modo relativamente sobrio alle accuse della stampa. «È nostra politica da anni non commentare o confermare dettagli relativi alla protezione dei dati», ha scritto il palazzo in un comunicato.

E ha aggiunto: «Vorremmo sottolineare il nostro impegno a rispettare la privacy dei membri della famiglia reale, compreso il principe ereditario».

La famiglia reale ha ragione: Frederik ha diritto alla sua privacy. Ma la dichiarazione reale lascia spazio all'interpretazione. Una chiara smentita suonerebbe sicuramente in modo diverso.

Frederik e Mary sono sposati da 19 anni

Il figlio della regina Margrethe II e del principe Henrik di Danimarca è sposato a Mary Donaldson, conosciuta nel 2000 durante i Giochi Olimpici di Sydney di 23 anni fa.

I due sono sposati da 19 anni e genitori di quattro figli. Di recente Frederik e Mary hanno fatto diverse apparizioni pubbliche insieme. Sembrava quasi che la coppia di eredi al trono volesse mettere le cose in chiaro: siamo al fianco l'uno dell'altra.

Nel frattempo l'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha osservato sul Daily Mail che la principessa sembra più tesa del solito nelle sue recenti apparizioni e si comporta in modo più riservato nei confronti del marito.

«Di solito non commentiamo le voci»

Ebbene anche se è noioso smentire costantemente le voci che circolano sulla stampa, in questo caso sarebbe stato estremamente importante, almeno secondo gli esperti di pubbliche relazioni.

Nel febbraio 2022 la famiglia reale svedese ha dimostrato come una comunicazione chiara possa stroncare i pettegolezzi sul nascere: una rivista online ha riportato voci di un possibile divorzio tra la principessa ereditaria Vittoria e il principe Daniel.

Di conseguenza, i reali svedesi sono scesi in piazza e hanno pubblicato una dichiarazione congiunta: «Siamo consapevoli che si stanno diffondendo molte voci negative sulla nostra relazione privata. Le accuse di tradimento nella relazione e di un imminente divorzio sono in giro».

E continua: «Di solito non commentiamo le voci e le speculazioni. Ma per proteggere la nostra famiglia, vogliamo chiarire una volta per tutte che le dicerie che si stanno diffondendo sono completamente infondate».

Con questa chiara smentita, come ha riportato per primo il sito online Adelswelt.de, Victoria e Daniel hanno rapidamente tolto il vento alle voci di divorzio.