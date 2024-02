L'Openair di Gampel ha annunciato oggi gli artisti in cartellone della 38esima edizione. (immagino d'archivio) Keystone

L'Openair Gampel, che si terrà dal 15 al 18 agosto in Vallese, accoglierà quest'anno il maggior numero di artisti della sua storia. Fra gli headliner si citano i punk-rocker The Offspring, il gruppo folk-rock tedesco Milky Chance e la rapper statunitense Ashnikko.

Sono 47 gli artisti che si esibiranno nei quattro giorni del festival vallesano, ha annunciato il festival in una nota odierna. Gli organizzatori hanno in parte accorciato la durata dei concerti, per poter accogliere artisti di diversi generi dal rock all'hip hop, prosegue la nota.

Accanto a ospiti internazionali di spicco quali gli statunitensi The Offspring, la rapper Ashnikko e le note folk rock dei Milky Chance non mancheranno gli artisti elvetici. Fra questi si cita Stress, che per il suo 20esimo anniversario sul palco presenterà il suo album MTV Unplugged.

Fra gli artisti in cartellone ci sono anche il musicista rock britannico Yungblud e il cantautore Tom Walker, anch'egli proveniente dal Regno Unito.

La line-up completa è disponibile sul sito del festival. La prevendita dei biglietti inizierà lunedì.

fa, ats