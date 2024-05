Wanda Nara

Nonostante la leucemia scoperta lo scorso autunno, la moglie di Mauro Icardi è inarrestabile.

Covermedia

Nuovi progetti per Wanda Nara: la soubrette argentina è diventata la testimonial di Divas Play, l’OnlyFans latino che dopo il successo in Argentina arriverà presto anche in Europa.

«Voglio annunciare la firma del mio contratto per essere il volto di Divas Play Mundial. Il team che ha viaggiato in Europa per realizzarlo è incredibile», ha spiegato su Instagram la conduttrice ai suoi numerosi follower che potranno così vederla in «produzioni molto forti».

Entrando nel sito si vede la showgirl argentina in uno scatto sexy, sdraiata a faccia in giù e completamente nuda.

In questa nuova avventura Wanda è stata appoggiata dal marito Mauro Icardi «perché le piace fare foto e perché i guadagni previsti sono molto forti», hanno spifferato nel programma tv Teleshow.

Ma non è finita qui: la Nara sta anche per tornare in Italia. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle è stata ingaggiata di nuovo da Milly Carlucci per un nuovo format – L’Acchiappatalenti – che partirà su Rai1 il prossimo 10 maggio.

La 36enne sarà uno dei talent scout che, insieme a Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Sabrina Salerno, cercherà di «acchiappare» tra i vari concorrenti il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche.

