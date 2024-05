Whoopi Goldberg

La comica rivela dettagli intimi nella sua prossima autobiografia in uscita domani «Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me».

Covermedia

Nella sua autobiografia disponibile da domani, Whoopi Goldberg, 68 anni, ha confessato come un tempo fosse seriamente dipendente dalla cocaina.

«Ero rimasta lontana dalle droghe, a parte la marijuana, dopo essermi disintossicata nei primi anni '70», scrive la vincitrice dell’Oscar che aveva frequentato un centro di riabilitazione prima di entrare nell'industria dell'intrattenimento.

Tuttavia, Whoopi ha spiegato che il suo arrivo sulla scena negli anni '80 coincise con un atteggiamento piuttosto rilassato dell'industria nei confronti delle droghe pesanti.

«Mi invitavano a feste dove venivo accolta alla porta con una ciotola di Quaaludes (farmaco sedativo e ipnotico, ndr) da cui potevo scegliere quello che volevo», scrive la star di Sister Act. «Le strisce di cocaina erano disposte sui tavoli e sui banconi dei bagni per chiunque le volesse prendere».

Inizialmente, Whoopi sentiva di poter gestire la cocaina, poiché non sembrava pericolosa come altre sostanze. Ma, dopo un anno di consumo occasionale di cocaina, la droga ha iniziato a prendere il sopravvento sulla sua vita provocandole allucinazioni.

In un frangente particolare, Whoopi credeva ci fosse una «creatura» nascosta sotto il suo letto. «Così non mi sono mossa dal letto per ventiquattro ore», ha scritto. «Queste cose non finiscono bene. C'è un limite di tempo oltre il quale una persona non può trattenere la vescica».

«Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me» esce il 7 maggio negli store fisici e online.

