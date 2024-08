Will Smith attraversa Zurigo completamente indisturbato: «È fantastico»

Ha attraversato il ponte Rudolf Brun a Zurigo di mattina l'attore di «Io sono leggenda» Will Smith. Bild: Instagram Will Smith

L'attore Will Smith voleva in realtà fare solo uno scalo a Zurigo, ma il suo volo di proseguimento è stato cancellato. La star di Hollywood ha postato su Instagram un video di una passeggiata mattutina a Zurigo.

Philipp Fischer

«Domenica, ore 5.30 a Zurigo»: questo è il titolo dell'ultima storia dell'attore statunitense su Instagram.

Il video mostra il 55enne mentre passeggia nel centro storico di Zurigo.« "È la prima volta che vengo a Zurigo"», dice la star d'azione alla telecamera del suo cellulare. «L'intera città è mia», commenta entusiasta la calma mattutina delle strade.

Smith spiega che un volo di collegamento dall'aeroporto di Zurigo non è potuto decollare la sera precedente. Così ha dovuto passare la notte nella «città sulla Limmat». Ha quindi approfittato delle prime ore del mattino per fare una lunga passeggiata in città. «È così bello e tranquillo qui», dice Smith in Bürkliplatz, finché il grido di un corvo non lo interrompe.

Tête-à-tête con i cigni svizzeri

Sul ponte Rudolf Brun, l'attore guarda elegantemente nella macchina da presa. Sullo sfondo si intravede il paesaggio urbano. Sulle rive del lago di Zurigo, osserva i cigni con i loro piccoli. Smith saluta un cigno con un amichevole «Ciao». Il cigno sembra persino rispondere alla luce del mattino e agita la groppa.

Il 55enne si dirige poi verso il Münsterhof e passeggia per i vicoli vuoti. È entusiasta dell'esposizione di un negozio di coltelli svizzeri. «Questa è un'esperienza speciale nella mia vita», scherza Smith. «Coltelli dell'esercito svizzero in Svizzera».

«Una città così bella»

Quando finalmente arriva nella Köngengasse, Smith è assolutamente entusiasta: «È fantastico». E conclude: «Raramente ho attraversato una città così bella».

Solo pochi giorni fa, il beniamino del pubblico si è esibito al concerto per l'anniversario dell'eccezionale tenore italiano Andrea Bocelli (65 anni) in Toscana.

Oltre a Smith, tra le altre star presenti nella lista degli invitati c'erano il musicista Ed Sheeran, l'attore Johnny Depp e il chitarrista dei Queen Bryan May.