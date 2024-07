Will Smith

La canzone si avvale di Fridayy e del Sunday Service Choir ed è già al terzo posto negli USA nella classifica Hot Gospel Songs.

Will Smith ha discusso il suo ingresso nel mondo della musica cristiana/gospel in seguito all'uscita del suo brano «You Can Make It».

La star vincitrice dell'Oscar è nota principalmente per i suoi successi cinematografici, ma vanta anche una carriera musicale che risale agli anni Novanta. I suoi successi includono le canzoni pop «Gettin' Jiggy wit It», «Wild Wild West» e il brano RnB «Just The Two Of Us».

Ora Will si è avventurato nel mondo della musica gospel e ha spiegato che si è sentito obbligato a co-scrivere il nuovo brano, accennando che produrrà altre canzoni con influenze cristiane nel prossimo futuro. Aprendosi a Billboard, ha detto: «Stavo davvero parlando a me stesso. Vedere così tante persone risuonare con intenzione mi dà una chiara Stella Polare per questo prossimo capitolo della mia vita creativa».

La canzone si avvale di Fridayy e del Sunday Service Choir ed è già al terzo posto negli USA nella classifica Hot Gospel Songs. La star di «Bad Boys: Ride or Die» ha eseguito il singolo ai BET Awards 2024 al Peacock Theatre di Los Angeles lo scorso mese, accompagnato dal Sunday Service Choir sul palco.

Annunciando per la prima volta la canzone il mese scorso, Will ha detto tramite Instagram: «Nei miei momenti più bui, la musica è sempre stata lì per me – per sollevarmi e aiutarmi a crescere. È il mio umile desiderio che possa fare lo stesso per voi e portarvi tutta la gioia e la luce che meritate».

