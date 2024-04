Grande riconoscimento per William Lai. Keystone

Il presidente eletto di Taiwan, William Lai, entra a far parte delle 100 persone più influenti del 2024, secondo la tradizionale lista stilata dalla rivista americana Time.

«Sono onorato di far parte della lista TIME100 2024. Questo riconoscimento non è solo mio, riflette la resilienza e l'unità del popolo di Taiwan», ha scritto su X Lai che si insedierà il 20 maggio.

«Faccio eco a Jon Huntsman: ereditando una vivace democrazia, lavorerò incessantemente per promuovere la pace e la prosperità», ha aggiunto l'attuale vicepresidente del Partito democratico progressista.

La sua scheda/profilo è stata scritta per Time da Jon Huntsman, ex governatore dello Utah, ex ambasciatore Usa e Pechino ed ex missionario a Taipei, che lo menziona come «figlio di un minatore di carbone che apprezza la risoluzione dei problemi e la fiducia», nonché come «un esperto di sanità pubblica formatosi ad Harvard».

Ma la salute dei 23 milioni di abitanti dell'isola «è solo una parte di un compito molto più ampio che sta ereditando: garantire la sopravvivenza stessa del suo governo, nel mezzo della campagna intensificata della Cina per rivendicare la nascente democrazia».

La rigida eredità dell'ex leader Chiang Kai-shek non esiste più: l'energica società civile di Taiwan sta fiorendo e il commercio è in forte espansione e fornisce più della metà dei chip critici del mondo, «ma – con le crescenti tensioni con Pechino – il suo profilo di rischio non potrebbe essere più elevato».

Per un politico che ha ottenuto solo il 40% in un'elezione multipartitica senza precedenti, «sembra che Atlante si faccia carico del mondo. Ma meno mitologiche – osserva Huntsman – saranno le sue scelte e il loro impatto su un mondo in bilico, per non parlare del futuro della democrazia in Asia».

