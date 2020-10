«Wonder Woman 1984»: il sequel potrebbe slittare ancora

Patty Jenkins at the premiere of the TNT miniseries 'I Am the Night' at the Harmony Gold Theater. Los Angeles, 24.01.2019 Where: los Angeles, Kalifornien, United States When: 24 Jan 2019 Credit: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images Source: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/

Il film dovrebbe uscire a Natale ma a causa della pandemia potrebbe slittare di nuovo.

Per colpa del coronavirus non c’è pace nell’industria cinematografica.

«Wonder Woman 1984», il sequel del fortunato film con Gal Gadot, potrebbe slittare per l’ennesima volta.

La pellicola, che inizialmente doveva uscire in primavera e poi a ottobre, potrebbe slittare dal 25 dicembre ai primi mesi del 2021.

«Ma tutto è incredibilmente surreale. La cosa più incredibile è che questo film dovrebbe essere un'avventura. Firmi per fare il film, scrivi il film, dirigi il film, il film esce e tu prosegui con la tua vita. Invece, ho passato tre anni in questo progetto, sette giorni alla settimana, e ancora non è successo niente. Nessuno lo ha ancora visto, nessuno ha potuto giudicare il mio lavoro», ha dichiarato la regista Patty Jenkins.

«Per quanto riguarda le uscite di film e il modo straordinario in cui l'industria deve improvvisare in queste circostanze, nulla mi sorprenderebbe oggi come oggi. Ci stiamo tutti abituando a questi cambiamenti repentini di giorno in giorno, di ora in ora, no? È una cosa con la quale abbiamo a che fare tutti», ha invece dichiarato Pedro Pascal, che indossa i panni del cattivo Maxwell Lord.

«Wonder Woman 1984» ci catapulterà negli anni ’80 per una nuova avventura della Principessa Amazzone che dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Oltre a Gal Gadot, nel film recitano pure Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nella parte di The Cheetah, Pedro Pascal in quella di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen in quelli di Hippolyta.

Wonder Woman ha incassato in tutto il mondo oltre 800 milioni di dollari e i produttori sperano di bissare il successo con l'atteso sequel.