Achille Lauro

Nuova stagione di «X Factor» con un cast rinnovato: tre nuovi giudici, un ritorno e la conduzione di Giorgia. Tra empatia, ironia e competizione, lo show promette spettacolo e sorprese.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te «X Factor» torna sugli schermi con un mix rinnovato di volti noti e nuove promesse.

La nuova edizione è in onda ogni giovedì su SkyUno e Now e si concluderà con una spettacolare finale a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il 5 dicembre.

In giuria torna Manuel Agnelli, che affianca Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.

La conduzione è stata affidata alla cantante Giorgia. Mostra di più

«X Factor» torna sugli schermi con un mix rinnovato di volti noti e nuove promesse.

Ad affiancarli c'è il ritorno di Manuel Agnelli, già veterano dello show. La nuova edizione, prodotta da Fremantle, è in onda ogni giovedì su SkyUno e Now, e si concluderà con una spettacolare finale a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il 5 dicembre.

Sin dalla prima puntata delle audizioni, i caratteri dei giudici emergono chiaramente. Manuel Agnelli sorprende ancora una volta con il suo linguaggio tagliente e profondo, capace di descrivere le esibizioni con metafore incisive.

Achille Lauro, invece, spicca per la sua empatia, con la giusta parola per confortare i concorrenti più fragili. Jake La Furia fa leva sulla sua ironia, mentre Paola Iezzi, ancora in fase di rodaggio, per ora si mantiene su commenti semplici e diretti come «spacca» e «mi hai emozionato».

Amalgama tra i giudici perfetta

L'amalgama tra i giudici sembra essere perfetta, e lo conferma Achille Lauro che, per creare l'atmosfera giusta durante le eliminatorie, ha introdotto un rituale particolare: «Ogni volta portavo paste alla crema e alcolici per creare il clima giusto».

Anche Manuel Agnelli sottolinea come il gruppo sia coeso e divertente: «La giuria sangue e arena ha rotto i coglioni, siamo capaci di discutere in maniera animata, ma senza trascendere in volgarità. Il divertimento è la marcia in più e spero riusciremo a proteggerlo anche nei live, dove la competizione complica tutto».

Per Giorgia si tratta di una nuova avventura, e la battuta che circola sui social riflette sia curiosità che ironia: «L'unica che sa cantare l'avete messa a condurre». La cantante si schermisce: «Non sarei brava a fare la giudice, mi incasinerei, per indole mi viene da promuovere tutti».

Jake La Furia, al contrario, non ha questo problema: «Come giudice porto una schiettezza che a volte può sembrare brutalità: meglio dire le cose come stanno piuttosto che fare un complimento di circostanza».

Paola Iezzi, da parte sua, descrive il suo entusiasmo per essere finalmente nella giuria: «Sono sempre stata una fan del programma e ho sempre sperato di essere chiamata. X Factor è uno dei pochi programmi che parla di musica in modo autentico».

Covermedia