Kevin Von Erich

L'attore si allenava in una vasca di ghiaccio tra una scena e l'altra.

Covermedia

Dopo aver inserito sessioni di allenamento nella sua agenda, Efron spesso si sedeva in una vasca di ghiaccio vicino al suo trailer. Questa pratica è finita per essere inclusa in una scena di «A Family Affair».

«Molte delle cose che stavo facendo per prepararmi sono finite in «A Family Affair"», ha raccontato Zac Efron a People. «La vasca di ghiaccio era proprio davanti al mio trailer. La usavo costantemente perché ero molto indolenzito. [Il regista Richard LaGravanese] è venuto a darmi alcune indicazioni durante il pranzo e io ero nella vasca di ghiaccio tutto il tempo, tremando mentre mi dava le note. Mi ha detto: «Amico, dobbiamo metterlo nel film». Così nella scena successiva abbiamo girato una scena di 20 minuti nella vasca di ghiaccio con Joey».

Nel nuovo film, Efron interpreta una star del cinema egocentrica che inizia a frequentare la madre della sua assistente personale. L'attore ha rivelato che il titolo originale del film, «Motherf**ker», ha subito catturato la sua attenzione.

«Questo ha fatto sì che il copione rimanesse in cima alla pila. Mi sono ovviamente chiesto di cosa parlasse...». ha condiviso.

«A Family Affair» è ora disponibile su Netflix. «The Warrior – The Iron Claw» è uscito negli Stati Uniti l'anno scorso.

Covermedia