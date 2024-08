Zac Efron

L'attore è stato trovato in una piscina a Ibiza, portato in ospedale per precauzione e dimesso il giorno seguente.

Venerdì notte Zac Efron è stato trasportato in ospedale in Spagna a seguito di quello che un rappresentante ha definito un «piccolo incidente in piscina».

Come riportato da TMZ, l'attore di «High School Musical» è stato trovato nella piscina di una villa a Ibiza da due lavoratori, che lo hanno tirato fuori dall'acqua.

Il report spiega che il 36enne è stato portato in un ospedale vicino come «misura precauzionale». Non ci sono dettagli su cosa abbia causato l'incidente o se Efron sia stato a rischio di annegamento. La star di Baywatch è stata dimessa dall'ospedale la mattina seguente.

Zac Efron alle olimpiadi

Attualmente, Efron è in vacanza in Europa in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. È stato visto partecipare alla cerimonia di apertura il 26 luglio, condividendo una foto di sé stesso davanti alla Senna.

Il 1° agosto, il giorno prima dell'incidente in piscina, Efron è salito sul palco insieme al suo amico di lunga data Martin Garrix durante uno show del DJ olandese al locale Ushuaïa di Ibiza.

«Come ogni settimana, Martin Garrix ha offerto una performance eccezionale che ci ha lasciato tutti senza fiato», si legge in un post condiviso sulla pagina Instagram del club sulla spiaggia, insieme a foto e video della serata. Per finire, Zac Efron si è unito a lui sul palco durante l'esecuzione del brano «Smile».

