Zendaya

Le due attrici rendono omaggio alla co-star di «Euphoria».

Zendaya e Sydney Sweeney rompono il silenzio dopo la tragica morte di Angus Cloud.

Attraverso i social media, le due attrici hanno ricordato e omaggiato il loro amico e collega, noto per il ruolo di Fezco nella serie HBO «Euphoria».

«Le parole non sono abbastanza per descrivere l’infinita bellezza di Angus», ha scritto Zendaya, interprete della protagonista Rue Bennett nello show.

«Sono così grata per avere avuto l’opportunità di conoscerlo in questa vita, di poterlo chiamare fratello, di poter vedere il calore gentile dei suoi occhi, il suo sorriso brillante o sentire la sua risata contagiosa (rido ancora adesso se ci penso). So che molte persone usano questa espressione quando parlano delle persone che amano: «Riescono ad illuminare una stanza con la loro presenza». Amici lasciatemi dire una cosa: lui era insuperabile in questo».

La star di «Dune», ha concluso: «Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento. Siate gentili e pazienti perché il lutto è diverso per tutti».

Sydney: «Sto facendo fatica a trovare le parole»

Sydney, che interpretava il ruolo di Cassie Howard nella serie, si è detta fortunata per avere avuto la possibilità di conoscere l’attore di «North Hollywood».

«Angus, eri un’anima aperta con un cuore gentile e riuscivi a riempire ogni stanza con il tuo sorriso», ha scritto la star di «The White Lotus».

«Questa è la cosa più difficile che abbia mai postato e sto facendo fatica a trovare le parole. Ci mancherai più di quanto tu possa immaginare, ma sono fortunata ad averti conosciuto in questa vita e sono sicura che chiunque ti abbia conosciuto, senta lo stesso».

«Questo dolore è reale, vorrei ci fossimo dati un ultimo abbraccio. Tutto il mio amore è con te».

Le cause della morte ancora sconosciute

Angus è morto a 25 anni lunedì mentre si trovava nella casa dei genitori a Oakland, California.

In una chiamata con il 911 ottenuta da TMZ, la madre ha fatto riferimento a una «possibile overdose». Tuttavia le cause del decesso non sono ancora state confermate.

Covermedia