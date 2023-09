Il fotografo e regista olandese Anton Corbijn presiederà la giuria dei lungometraggi alla 19esima edizione dello Zurich Film Festival che si apre giovedì. (immagine d'archivio) Keystone

Il regista e fotografo olandese Anton Corbijn sarà il presidente della giuria internazionale dei lungometraggi alla 19esima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF). Quella del concorso Focus sarà presieduta da Malte Grunert e quella dei documentari da Feras Fayyad.

Oltre ad essere regista e fotografo, Corbijn è direttore artistico di gruppi come U2 e Depeche Mode. Era già stato ospite dello ZFF nel 2014 con il suo film «La spia – A Most Wanted Man»; l'anno successivo la sua pellicola «Life» era stata proiettata al festival zurighese. In qualità di fotografo ha immortalato star del calibro di U2, The Rolling Stones, Martin Scorsese e Miles Davis. Corbijn deciderà l'assegnazione dei premi fra i lungometraggi insieme alla produttrice neozelandese candidata all'Oscar Finola Dwyer ("Brooklyn") e al regista finlandese Juho Kuosmanen ("Scompartimento n. 6 – In viaggio con il destino"), ha annunciato in una nota odierna lo ZFF.

Nel concorso Focus, il tedesco Grunert, in qualità di presidente, deciderà l'assegnazione degli Occhi d'Oro. Recentemente si è fatto conoscere come produttore di «Niente di nuovo sul fronte occidentale» ("Im Westen nichts Neues") del regista Edward Berger, che ha vinto quattro Oscar all'inizio di quest'anno. Fra le altre produzioni di successo di Grunert anche «La spia – A Most Wanted Man» di Corbijn.

A presiedere la giuria dei documentari è il regista siriano Fayyad. Quest'ultimo è stato nominato all'Oscar al miglior documentario per i suoi due ultimi film «Last Men in Aleppo» (2017) e «The Cave» (2019).

La 19esima edizione dello ZFF si apre giovedì e terminerà l'8 ottobre. La sera del 7 ottobre, presso l'Opernhaus di Zurigo, le giurie assegneranno i rispettivi Occhi d'Oro, ciascuno del valore di 25'000 franchi, per il miglior film in ognuna delle tre categorie in concorso.

fa, ats