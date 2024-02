Zoe Saldana

Zoe Saldana è tornata sul set per le riprese dei nuovi capitoli della saga «Avatar» firmata da James Cameron.

Zoe Saldaña fornisce alcune anticipazioni sui prossimi film della saga «Avatar». Il cast è tornato agli ordini del regista James Cameron per le riprese dei sequel del franchise, che hanno già una data di uscita.

Il terzo capitolo arriverà nelle sale nel dicembre 2025, mentre il quarto e il quinto rispettivamente nel dicembre 2029 e nel dicembre 2031. Considerando l’uscita del primo film del 2009, alla fine Cameron avrà lavorato sul progetto su un arco temporale di oltre 20 anni.

«Sarà incredibile. Avatar 3, sarà fantastico, e Avatar 4 e 5, saranno ancora più pazzeschi – ha rivelato l’attrice a ‹Collider› –. È vero. È proprio così. Ci ha letteralmente sconvolti. Questo è la sua eredità. Pensavamo tutti che sarebbe stato con Titanic e invece Avatar è la sua eredità e per noi, che facciamo parte di qualcosa di così innovativo e all'avanguardia, è come se fosse un regalo. Quindi sono entusiasta di tornare. Torneremo al lavoro la prossima settimana, quindi non vedo l'ora di rivedere tutti».

«Avatar» è tutt’oggi il film con maggiore incasso in assoluto della storia del cinema. Il sequel «Avatar – La via dell’acqua» è uscito nel dicembre 2022.

Covermedia