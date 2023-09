L'attrice americana Premio Oscar Jessica Chastain ha appena presentato il suo nuovo film "Memory" al Toronto International Film Festival. Il 1° ottobre lo presenterà allo Zurich Film Festival. Keystone

L'attrice americana e Premio Oscar Jessica Chastain riceverà il più alto riconoscimento dello Zurich Film Festival (ZFF). La 46enne si vedrà consegnare il Golden Icon Award il prossimo 1° ottobre come omaggio alla carriera.

Lo hanno comunicato in serata gli organizzatori. L'attrice viene descritta come un «talento hollywoodiano eccezionale».

Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi registi quali Christopher Nolan, Terrence Malick, Kathryn Bigelow, Aaron Sorkin e Guillermo del Toro. Nel 2022, Chastain si è aggiudicata il Premio Oscar come migliore attrice per «Gli occhi di Tammy Faye» di Michael Showalter.

Chastain «è una delle migliori attrici della sua generazione. Eccelle nella scelta dei ruoli e sa come dare profondità ai suoi personaggi», afferma Christian Jungen, direttore artistico dello ZFF, citato nella nota.

Il nuovo film in cui recita Jessica Chastain

A Zurigo, l'attrice californiana presenterà, assieme al regista Michel Franco e il co-protagonista Peter Sarsgaard «Memory», il nuovo film in cui recita.

Si tratta di «un dramma romantico e profondo» nel quale Chastain interpreta Sylvia, un'assistente sociale newyorkese che conduce una vita semplice e strutturata fra figlia, lavoro e gli incontri con gli alcolisti anonimi. Finché un ex compagno di classe Saul, interpretato da Sarsgaard, ricompensato per questa parte come miglior attore alla Mostra di Venezia, entra nella sua vita, sconvolgendola.

Tra i vincitori precedenti del Golden Icon Award vi sono altri pezzi grossi di Hollywood come Juliette Binoche, Cate Blanchett, Glenn Close, Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas, Richard Gere, Sean Penn, Sharon Stone e, lo scorso anno, Sir Ben Kingsley.

