L'attore statunitense Jude Law riceverà il premio alla carriera (l'«Occhio d'oro», Goldenes Auge) dello Zurich Film Festival (ZFF). Il riconoscimento gli verrà consegnato all'apertura del festival cinematografico, hanno annunciato gli organizzatori in una nota.

Il thriller politico «The Order», interpretato da Jude Law, aprirà lo ZFF di quest'anno. Nel film, la star hollywoodiana interpreta un agente dell'FBI che scopre una cellula terroristica di estrema destra. Pur essendo ambientato nel 1983, la pellicola è tematicamente attuale.

Law, che ha lavorato al film come attore e produttore, e il regista Justin Kurzel introdurranno personalmente la pellicola a Zurigo il 3 ottobre. «È un privilegio unirsi a Justin Kurzel per presentare questa storia il cui significato parla da sé», ha dichiarato l'attore nel comunicato.

In classici sul grande schermo

Il 50enne, di cui lo ZFF celebrerà la carriera, ha brillato in classici della storia del cinema come «Il talento di Mr Ripley» (1999), «Cold Mountain» (2003), «Sherlock Holmes» (2009) e «The Grand Budapest» (2014). Per le sue interpretazioni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due nomination agli Oscar e il Bafta Award.

All'inaugurazione del festival cinematografico zurighese parteciperanno anche la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e la sindaca di Zurigo Corine Mauch, precisano ancora gli organizzatori.

