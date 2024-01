Marco Odermatt, la superstar dello sci alpino KEYSTONE

Ad Adelboden e a Wengen Marco Odermatt ha fatto piazza pulita, a Kitzbühel ha dovuto cedere il trono al solo Sarrazin. A Schladming, martedì sera, ha ribadito il suo strapotere in gigante. Con quattro vittorie, due secondi posti e un terzo nelle ultime sette gare, l'atleta svizzero ha guadagnato anche un bel gruzzolo in premi.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt ha fatto man bassa ad Adelboden e a Wengen, confermandosi un asso della velocità anche a Kitzbühel.

Per queste sei prestazioni superlative lo sciatore svizzero ha intascato 285mila franchi di premi.

In totale, in stagione, il 26enne ha vinto già 522mila franchi in denaro.

Nella speciale classifica di chi ha guadagnato di più in premi nel corso di questa stagione, Odermatt precede Mikaela Shiffrin e Lara Gut-Behrami.

Il nidvaldese ha guadagnato più di tutti i suoi colleghi svizzeri insieme. Mostra di più

11 minuti, 56 secondi e 35 centesimi. Questo è il tempo che ha impiegato Marco Odermatt per raccogliere, in 17 giorni, ben 620 punti nella generale Coppa del Mondo. Meno di 12 minuti, quindi, per salire 7 volte sul podio, 4 sul gradino più alto.

Un riepilogo necessario per non dimenticare questi giorni fantastici per lo sport svizzero, indelebili per il 26enne di Buochs: vincitore del gigante di Adelboden, primo nella discesa accorciata del Lauberhorn, secondo nel super-G di Wengen e ancora il più veloce sul Lauberhorn, al termine della discesa svoltasi sul percorso originale. A Kitzbühel, nel corso dell'ultimo fine settimana, Odi è arrivato una volta terzo e una secondo, battuto dall'eccezionale francese Sarrazin. Martedì, mentre in notturna a Schladming, il fenomeno ha recuperato ben 10 posizioni al termine della prima manche di gigante, mettendosi di nuovo tutti alle spalle.

I tantissimi punti guadagnati non solo lo hanno mantenuto al comando della classifica di gigante, super-G, discesa e alla generale di Coppa del Mondo, ma hanno anche ingrossato il suo conto in banca.

Anche tanto denaro in premi nelle casse di Odermatt

Il nidvaldese, infatti, in 17 giorni (12 minuti di gara) ha incassato premi per un totale di 285'000 franchi (47mila franchi per ciascuna vittoria e 22mila per il secondo posto, in Svizzera, mentre a Kitzbühel ha intascato 50mila per il secondo posto di sabato e 25mila per il terzo di venerdì).

Divertendosi un poco nel calcolare la retribuzione oraria si arriverebbe a quasi 1 milione e mezzo di franchi. Calcolatrice alla mano, si potrebbe dire che Marco Odermatt ha guadagnato 405 franchi per ogni secondo di gara.

Marco batte Roger

Un paragone con l'atleta svizzero più popolare di sempre, cioè Roger Federer, dimostra che, considerando la differenza di visibilità mondiale di tennis e sci, e di conseguenza le discrepanze nei montepremi tra i due sport, Marco Odermatt è davvero un uomo d'oro.

Anzi. Se la paga al secondo per lo sciatore più in forma del momento è, come detto, di 405 franchi, quella del tennista fu, al suo ultimo successo a Wimbledon nel 2017, di 60 franchi al secondo.

Tornando invece al solo sci, e allargando un po' la finestra temporale, risulta che Odi, in stagione, è salito quattordici volte sul podio, di cui otto sul gradino più alto. A oggi il suo peggior risultato stagionale è il settimo posto fatto segnare nella discesa di Val Gardena. Insomma, un vero fenomeno, un predatore arraffa tutto.

Lara Gut Behrami terza nella classifica stagionale dei guadagni nel Circo Bianco. KEYSTONE

Odi, da solo, ha intascato più di tutti gli altri colleghi svizzeri insieme

Lo sciatore elvetico, dunque, nel corso di questa stagione ha già vinto premi per 522'000 franchi. 60'000 in più della statunitense Mikaela Shiffrin e 272'000 in più di Lara Gut-Behrami.

Inoltre, ha guadagnato più premi in denaro di tutti gli altri sciatori svizzeri messi assieme.

Il montepremi record del Circo Bianco spetta a Kitzbühel: il vincitore, in Austria, ha intascato 100'000 euro.

Non solo premi per la vittoria

Come molti sportivi professionisti, anche Odi guadagna molto, e forse di più di quanto incassa in premi, grazie ai contratti di sponsorizzazione: i lucrosi accordi con Red Bull, Longines, Electrolux - per citarne solo alcuni - permettono allo sciatore di Buochs redditi annuali milionari.

Dopo 24 anni, nel 2018, Roger Federer ha firmato un contratto molto lucrativo con la casa di abbigliamento giapponese Uniqlo. KEYSTONE

In questo caso il paragone con il connazionale Federer non regge più: basti pensare che il contratto stipulato dall'ex tennista con Uniqlo, nel 2018 - dopo 24 anni passati alla Nike - prevede un guadagno di 300 milioni di franchi dilazionati su 10 anni.