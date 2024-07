Aleksander Kilde Imago

Si allungano ulteriormente i tempi di recupero di Aleksander Aamodt Kilde dopo la sua caduta in gennaio a Wengen.

Swisstxt

La scorsa settimana il 31enne si è dovuto sottoporre a Vail a un’ulteriore operazione alla spalla sinistra, la stessa infortunata in Svizzera. L’intervento chirurgico si è reso necessario visto che il norvegese nelle scorse settimane si è lamentato di dolori all’articolazione. Gli esami ai quali si è sottoposto lo scandinavo hanno messo in evidenza un’infezione. «Questo è un passo indietro. Al momento è ancora presto per dire quando sarò in grado di tornare al 100%».

Swisstxt