La FIS ha concesso un giorno di riposo agli atleti prima degli ultimi appuntamenti della stagione di sci alpino.

Giovedì sulle nevi di Saalbach erano in programma i secondi allenamenti in vista delle discese del fine settimana, ma la Federazione internazionale ha deciso di cancellarli per preservare le condizioni della pista sulla quale si svolgeranno tutte le gare del weekend.

