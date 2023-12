Gregor Deschwanden KEY

Gregor Deschwanden è riuscito a piazzarsi nella top ten anche nel secondo concorso del weekend di salto a Engelberg.

Il lucernese ha concluso al sesto posto la gara vinta da Stefan Kraft. Dopo l'8o rango di sabato, l'elvetico è riuscito a entrare per la 17a volta tra i migliori 10 di una gara di Coppa del mondo individuale grazie a due balzi di 138,5m e 137m. Per il 30enne austriaco si tratta della 35a vittoria della carriera in CdM. Sul podio con lui sono saliti il suo connazionale Jan Hoerl, il migliore dopo il primo salto, e il vincitore di sabato, il tedesco Pius Paschke.

