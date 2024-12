Deschwanden KEY

Gregor Deschwanden è riuscito a salire sul podio a Engelberg.

L'elvetico, sempre a caccia del primo successo in Coppa del Mondo, si è inchinato solo a Jan Hoerl e Daniel Tschofenig, che hanno così regalato la doppietta all'Austria. Il 33enne, autore di 2 salti da 133,5m e 138,5m (298,7 punti) ha così riportato la Svizzera sul podio nel trampolino del canton Obvaldo dopo un'attesa durata esattamente dieci anni. Discreta pure la prova dell'altro rossocrociato Kilian Peier, qualificatosi per il secondo balzo e classificatosi al 22o posto finale. Domenica si tornerà in gara con il 2o concorso.