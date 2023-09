Marco Odermatt. Keystone

A sole sei settimane dalla prima gara della Coppa del Mondo di sci, nel Circo Bianco l'incertezza è ai massimi livelli a causa di un nuovo regolamento sulla sciolina.

Hai fretta? blue News riassume per te La Federazione Internazionale di Sci (FIS) ha recentemente vietato la preparazione degli sci con prodotti contenenti fluoro, per motivi ecologici.

Poiché gli strumenti di misurazione della sostanza proibita hanno talvolta sbagliato il risultato, c'è grande preoccupazione per le squalifiche ingiustificate.

Il direttore di gara di Stöckli, Beni Matti, fornisce alcuni esempi che sottolineano la delicatezza e il rischio della nuova regola. Mostra di più

«Il capo allenatore svizzero Tom Stauffer guarda al prossimo inverno alpino con un certo scetticismo», scrive il giornalista del «Blick» Marcel W. Perren.

Non perché i nostri assi non siano pronti per l'imminente stagione, ma a causa di una nuova regola sulla sciolinatura.

La FIS ha recentemente vietato la preparazione degli sci con prodotti contenenti fluoro, per motivi ecologici.

Come avverrà il controllo?

Il rispetto delle regole verrà controllato dalla FIS con strumenti di misurazione appositamente realizzati. Gli sci verranno testati in tre momenti: in partenza, a metà tracciato e al traguardo.

Se la luce verde lampeggia tre volte, significa che tutto è in ordine. Se invece il dispositivo si illumina di rosso per tre volte, gli atleti vengono squalificati.

Strumenti di misurazione per ora poco affidabili

Ma ciò che preoccupa molti allenatori e atleti sta nell'affidabilità degli strumenti di misurazione: durante la fase di test, è accaduto che il dispositivo si sia acceso di rosso su sci nuovi - che si garantiva non fossero mai entrati in contatto con il fluoro.

«Non dubito nemmeno per un secondo che i nostri skiman rispettino le norme. Ma in base alle discussioni che ho avuto con i rappresentanti dell'industria dello sci, temo che ci possano essere squalifiche ingiustificate dovute a errori di misurazione», ha dichiarato Stauffer al «Blick».

Anche il direttore di gara Rainer Salzgeber esprime le sue preoccupazioni: «Le ultime misurazioni di prova mi sono sembrate molto più affidabili. Ma ci sono ancora dei punti dolenti in questa faccenda».

La Stöckli rivela i suoi timori

Marco Odermatt, si sa, scia con gli Stöckli, un marchio svizzero. Beni Matti, responsabile gare dell'azienda di Malters (Lucerna) afferma: «Quando gli sci vengono riaffilati, all'acqua di raffreddamento delle macchine viene aggiunta un'emulsione regolare, in modo che gli aggregati non arrugginiscano».

Ma «nelle misurazioni del test del fluoro, questa sostanza ha spesso dato un valore più alto rispetto agli sci normalmente sciolinati. Il valore FIS consentito è di 0,99. Pertanto, il sospetto è che il dispositivo di misurazione FIS non sia in grado di determinare con precisione la definizione di fluoro».

Secondo Matti inoltre, questo non sarebbe l'unico problema: «Supponiamo che lo sciatore sceso con il numero 3 abbia usato uno sci irregolare. Ogni atleta successivo, con una base impeccabile, scierà sulla stessa pista e potrebbe, arrivare al traguardo con residui di fluoro, e di conseguenza, essere squalificato».

Inoltre, il dipendente della Stöckli mette anche in guardia sul rischio di sabotaggio: «Sarebbe facile per chiunque spalmare il fluoro sugli sci del concorrente più vicino».

La speranza di addetti ai lavori e appassionati dello sci è che anche questo inverno siano ancora i tempi a decidere della vittoria e della sconfitta.