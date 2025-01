Ecco perché secondo Zurbriggen ci sono così tanti infortuni nello sci

Silvan Zurbriggen ha spiegato a blue Sport quali sono le ragioni di così tanti infortuni nel circo bianco, e quali sono le possibili soluzioni. blue News

Silvan Zurbriggen è stato a lungo un professionista del circuito sciistico. Il 43enne ha parlato a blue Sport dei recenti numerosi incidenti gravi nel circo bianco, e di cosa si può fare per evitarli.

Hai fretta? blue News riassume per te Silvan Zurbriggen ha partecipato a 254 gare di Coppa del Mondo nella sua carriera professionale durata più di dieci anni e ha conquistato 13 podi.

L'ex sciatore ha inoltre vinto due volte delle medaglie in occasione di eventi importanti.

Nel 2010 ai Giochi Olimpici di Vancouver ha conquistato il bronzo nella supercombinata e nel 2003 ai Campionati Mondiali di casa a St. Moritz ha vinto l'argento nello slalom.

In Coppa del Mondo ha vinto la discesa libera in Val Gardena nel 2010 e la supercombinata a Kitzbühel nel 2009.

L'ormai 43enne vallesano ha parlato a blue Sport della questione più scottante del momento nello sci: il gran numero di infortuni. Mostra di più

Al momento la Coppa del Mondo di sci registra numerosi incidenti, alcuni dei quali con lesioni gravi.

«I corridori si allenano molto e si spingono al limite. A Wengen, per esempio, la pista vincente (Odermatt) è stata più veloce di due secondi rispetto al record del percorso stabilito da Kristian Ghedina nel 1997, nonostante il percorso fosse più lungo di 200-300 metri. Questo significa che la potenza è logicamente molto maggiore perché la velocità deve essere più alta», afferma l'ex professionista Silvan Zurbriggen

«Il corpo è ancora il pezzo più debole del puzzle. Purtroppo è sempre così», ha aggiunto.

Cosa è cambiato rispetto ai suoi giorni di attività? «Il set-up dei materiali è molto aggressivo. L'attrezzatura in sé non è cambiata molto rispetto a dieci o 15 anni fa», afferma Zurbriggen.

Alla fine è anche l'attrezzatura a decidere «se si vince o meno: ci si spinge al limite, proprio come in Formula 1», continua l'ex professionista. La FIS stabilisce alcune specifiche relative a sci, scarponi, tute da gara e protezioni per la schiena, ma come atleta si cerca di ottenere il massimo da tutto, sottolinea il vallesano.

Zurbriggen propone delle concrete soluzioni

Che cosa si può e si deve fare a questo proposito? «È una domanda stimolante. È curioso, ne ho parlato con Benni Raich a Kitzbühel. Quello che penso si potrebbe attuare in tempi relativamente brevi è semplicemente gonfiare un po' il paraschiena, in modo da avere semplicemente più volume. Come Marco Odermatt a Bormio, dove l'airbag posteriore si è aperto. Lì ha sicuramente perso tempo, si tratta forse di tre o quattro km/h», riassume il 43enne.

Un secondo fattore potrebbe essere rappresentato dalle protezioni. «Nella discesa libera, in realtà, corriamo con i pantaloni addosso, per così dire nudi nella nostra tuta da gara. Bisogna indossare protezioni per la parte superiore e inferiore delle braccia, in modo da avere un certo grado di protezione. Forse anche sulle ginocchia, come avviene nello slalom gigante», dice Zurbriggen.

«La FIS potrebbe imporre una tuta di protezione universale, ad esempio integrata con il sottotuta antitaglio, che presto sarà obbligatorio. In questo modo avremmo di nuovo un po' più di volume», spiega l'ex sciatore.

Un'altra idea di Zurbriggen è quella di adattare la tuta da gara, che al momento deve lasciar passare 30 litri d'aria: «Per esempio, si potrebbe aumentare a 60 o 80 litri. In altre parole, generare una maggiore permeabilità all'aria con la tuta da gara, che a sua volta consentirebbe di guadagnare qualche km/h, a fronte di una maggiore lentezza».

Le associazioni come principali responsabili

In definitiva, ritiene che la responsabilità sia principalmente delle associazioni. «Sono loro a decidere quale direzione prendere per la FIS», afferma Zurbriggen.

Ci deve essere un denominatore comune da tutte le parti, ad esempio ogni atleta cerca di indossare una combinazione diversa per ottenere un vantaggio da qualche parte.

«Alla partenza avevamo tre combinazioni. A seconda della situazione, dell'umidità e della temperatura, abbiamo scelto la tuta da gara che funzionava meglio prima dello start», chiarisce Zurbriggen.

Il vallesano chiede una soluzione come quella utilizzata nella Moto GP, la classe regina delle corse di moto: «Tutti dovrebbero utilizzare un paraschiena standardizzato, adattato alla loro taglia».

Ecco l'intervista integrale (in tedesco) di blue Sport: