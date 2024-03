Nadine Fähndrich Imago

Nadine Faehndrich è stata protagonista di un gran ritorno in Coppa del Mondo.

A un mese dallo stop forzato per i problemi cardiaci, la 28enne elvetica ha vinto batteria e semifinale prima di chiudere al 5o posto lo sprint a tecnica classica di Drammen.

In campo maschile un po’ di sfortuna, sinonimo di rottura di un bastoncino al via della sua semifinale, ha negato a Valerio Grond la possibilità di andare a giocarsi le sue carte per un posto nella finalissima. I successi non sono sfuggiti ai padroni di casa norvegesi Kristine Skistad e Johannes Klaebo.

Swisstxt