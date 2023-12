Perttu Hyvärinen Imago

La seconda giornata del Tour de Ski si è colorata di bianco e di blu.

Sia in campo maschile che in quello femminile, infatti, la 10km a tecnica classica di Dobbiaco ha premiato un finlandese, ovvero il sorprendente Perttu Hyvärinen (alla prima vittoria assoluta in CdM) e la più quotata Kerttu Niskanen. Sul fronte elvetico, fa notizia l’ottimo sesto rango di Beda Klee (mai così in alto a livello individuale), mentre tra le ragazze solo Nadine Faehndrich, 27a, ha terminato il proprio sforzo con un posto nella top 30.

Swisstxt