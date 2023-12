Fondista norvegese si congela il pene: «È stato terribile»

Calle Halfvarsson ha vissuto una gara da incubo. Imago

Calle Halfvarsson ha avuto un'esperienza dolorosa durante le gare di Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka: si è congelato il pene. Ora il 34enne chiede un cambiamento delle regole.

Hai fretta? blue News riassume per te Con una temperatura esterna di meno 19 gradi, il professionista svedese dello sci di fondo Calle Halfvarsson si è trascinato fino al traguardo delle gare di Coppa del Mondo a Ruka con il pene congelato.

«Fa dannatamente male. È terribile», ha detto il 34enne dopo la gara.

L'atleta ora chiede che vengano presi ulteriori provvedimenti: «Penso che il limite dovrebbe essere fissato a 15 gradi sotto zero».

Interrogato sulle temperature a Ruka, lo sciatore di fondo svizzero Beda Klee ha detto: «Non è stato così estremo come sembrava». Mostra di più

Nelle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka, in Finlandia, l'ultimo fine settimana di novembre, gli atleti hanno raggiunto i loro limiti. Il termometro segnava meno 19 gradi. Nonostante ciò, gli uomini hanno completato la gara di 20 chilometri.

Per lo svedese Calle Halfvarsson, veterano dello sci di fondo, la gara si è rivelata particolarmente dolorosa. «Mi sono congelato il pene», ha detto il 34enne al quotidiano svedese «Expressen» dopo la gara, aggiungendo: «Fa dannatamente male. È terribile».

Al termine della gara, per riscaldare il suo organo genitale, l'atleta ha dovuto sdraiarsi per dieci minuti in una tenda accanto all'area di arrivo.

Questa è la seconda volta che i genitali di Halfvarsson si congelano, avendo già vissuto la stessa esperienza sempre a Ruka. Nonostante il dolore, il professionista dello sci di fondo era ancora di buon umore: «Per fortuna sta per nascere il mio secondo figlio, perché se continuo così, in futuro sarà difficile», ha scherzato.

Il limite di meno 20 gradi è troppo alto per Halfvarsson

Una settimana dopo la sua dolorosa esperienza, Halfvarsson ha chiesto dei provvedimenti. «Penso che il limite dovrebbe essere fissato a meno 15 gradi», ha affermato Halfvarsson secondo un articolo del quotidiano tedesco «Spiegel». Un regolamento della FIS stabilisce che le gare possono svolgersi se la temperatura non è inferiore a meno 20 gradi. La temperatura a Ruka era dunque un grado sopra il valore stabilito.

Il professionista svizzero dello sci di fondo Beda Klee ha parlato con «20 Minuten» delle sue esperienze con le glaciali temperature di Ruka: «Nonostante sembrasse estremo, non si è sentito così tanto.»

Sull'interpretazione della regola della FIS, ha detto: «Ci sono state discussioni sui punti di misurazione sulla pista. In alcuni punti è più freddo che in altri. Anche quest'anno, in un punto in fondo vicino a un lago ghiacciato, la temperatura era sotto i meno 20 gradi».

Se fosse vero, la gara - secondo il regolamento internazionale di sci di fondo della FIS - non avrebbe dovuto avere luogo. Il regolamento stabilisce: «Se la temperatura è inferiore a meno 20 gradi, misurata nel punto più freddo della pista, la gara viene posticipata o annullata dalla giuria».