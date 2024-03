Otto successi su otto gare, ad Aspen Odermatt fa suo il gigante

L'imbattibile Odermatt sulla pista di Aspen. KEYSTONE

Ottavo successo su otto gare stagionali per Marco Odermatt, che ha vinto anche il gigante di Aspen.

Otto su otto in stagione e undici successi consecutivi. Marco Odermatt continua a vincere in gigante e a inseguire il record di Stenmark (14 vittorie di fila) grazie all’affermazione ad Aspen nella prima delle due gare del weekend tra le porte larghe.

Con la generale già conquistata settimana scorsa, il nidvaldese si è assicurato pure la coppa di specialità - per cui mancava comunque solo la certezza matematica - per il terzo anno consecutivo: a tre gare dal termine il vantaggio su Henrik Kristoffersen è di 470 punti.

A rendere ancora più bello il successo di Odi per i colori rossocrociati è arrivato il secondo posto di Loïc Meillard, che ha sperato fino all’ultimo di superare il connazionale ma si è arreso per 0”14, mentre Thomas Tumler ha mancato il terzo gradino del podio per soli 0”16, preceduto dal norvegese Atle Lie McGrath (+0”81).

Giornata da ricordare anche per il lituano cresciuto in Ticino Andrej Drukarov, che ha concluso 28o piazzandosi per la terza volta in carriera tra i migliori trenta.

Swisstxt / red