Imago

Michelle Gisin ha conquistato il terzo posto nello slalom di Are in Svezia, sinonimo di 21o podio in carriera in Coppa del Mondo.

A precedere l’elvetica di 1"34 sulle nevi scandinave è stata Mikaela Shiffrin, capace di sbaragliare la concorrenza e di conquistare la conseguente Coppa di specialità (l’8a tra i paletti stretti). Il secondo posto è invece andato alla croata Zrinka Ljutic (+1"24). Per quanto riguarda invece le altre rossocrociate qualificatesi per la seconda prova, sono arrivate 12a Camille Rast (+2"20) e 13a Melanie Meillard (+2"22).

Swisstxt