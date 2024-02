Lara Gut-Behrami terza. Keystone

La seconda discesa di Crans-Montana si è colorata di azzurro. Le due atlete più veloci sono infatti state Marta Bassino e Federica Brignone. Dopo la vittoria di ieri Lara Gut-Behrami ha dovuto accontentarsi del gradino più basso del podio.

In condizioni molto simili rispetto alla gara di venerdì a Crans-Montana Lara Gut-Behrami è riuscita a salire sul podio per l’87esima volta in carriera.

In virtù del terzo posto ottenuto sul pendio vallesano la ticinese può esultare per esser balzata in testa alla classifica di discesa (+19 su Sofia Goggia ferma ai box) e per l’allungo in generale operato nei confronti dell’altresì infortunata Mikaela Shiffrin (+165).

Grazie a una prova sensazionale il successo è andato all’italiana Marta Bassino, la quale ha preceduto di 0"54 la connazionale Federica Brignone e di 1"11 la stessa sottocenerina.

Fra le altre quadro rossocrociate è parsa abbastanza sottotono Jasmine Flury che, dopo esser arrivata seconda ieri a pari merito con Cornelia Hütter, oggi non ha offerto la versione migliore di sé tagliando il traguardo di casa al 19esimo posto.

A oltre 2”50 tutte le altre elvetiche.

Swisstxt