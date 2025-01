Lara Gut-Behrami, felice, sottolinea: «Non è che sono rimasta indietro per 10 anni»

Lara Gut-Behrami alla quinta vittoria in super-G a Garmisch, la 46ª vittoria in Coppa del Mondo. KEYSTONE

Alla tredicesima gara Lara Gut-Behrami ha ottenuto la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Il quinto trionfo in super-G a Garmisch è una rivincita per la sciatrice ticinese, dopo un inizio di stagione difficile.

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami è in ottima forma alla prova principale prima dei Campionati del Mondo. La sciatrice ticinese, nel super-G di Garmisch, conquista una bella vittoria.

Si tratta della prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo per la 33enne.

Al traguardo le viene chiesto di parlarne: «Non è un sogno che si avvera, ma non può essere dato per scontato. Per questo era più importante per me essere regolarmente tra le prime».

La sciatrice di Comano sta affrontando con serenità l'imminente pausa fino ai Campionati del Mondo: «Perché viaggiare è intenso e faticoso». Mostra di più

Lara Gut-Behrami sembra essere pronta per i Campionati del Mondo di Saalbach. La ticinese ha sfoderato un'ottima prova nel super-G di Garmisch, salendo sul gradino più alto del podio per la prima volta dallo scorso marzo.

Per lei si tratta della quinta vittoria in super-G a Garmisch, la 46ª vittoria in Coppa del Mondo.

«È stata una buona gara. Non è stato facile adattarsi. Le condizioni erano ancora molto difficili all'inizio. Ma alla fine è stato incredibilmente bello sciare», ha dichiarato ai microfoni della «SRF». «Sono riuscita a fare tutte le curve da cima a fondo».

«Si esagera sempre un po'»

Dopo diversi piazzamenti sul podio, la prima vittoria della stagione è finalmente arrivata nella sua 13a gara stagionale. Un riscatto per la 33enne?

«Si esagera sempre un po'. Non è che sono rimasta indietro per 10 anni», chiarisce. «Per vincere tutto deve funzionare. Non è un sogno che si avvera, ma non può essere dato per scontato. Per questo era più importante per me essere regolarmente tra le prime. Sapevo che a un certo punto avrei messo insieme tutto, da cima a fondo, per poter vincere».

La 33enne non vuole sopravvalutare la sua quinta vittoria a Garmisch. «Non è detto che una volta che si scia bene, tutto venga naturale. Per me era importante fare un passo alla volta», spiega.

«È stato un inizio di stagione difficile, ma poi ho ritrovato la fiducia in me stessa e ultimamente sono sempre stata bene e ho sciato bene».

Una pausa preziosa prima dei Campionati del Mondo

Ora ha un po' di tempo prezioso prima della prossima gara: il super-G dei Campionati del Mondo, del 6 febbraio.

«Siamo tutti contenti di avere una settimana di pausa senza gare. Perché viaggiare è intenso e faticoso».

Sulla sicurezza

Le condizioni difficili delle piste comportano ulteriori sfide. «Parliamo molto di sicurezza, ma se non sai cosa succede sotto i piedi, è difficile per chi non scia valutare la situazione».

«Allora può succedere rapidamente che uno sci sia troppo aggressivo o troppo scivoloso. Rispetto al passato, ci sono più sfide. Per questo è bello e positivo che ora abbiamo un po' di tempo a disposizione» per riposare.