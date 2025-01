Lara Gut-Behrami KEY

Lara Gut-Behrami, l'unica delle prime tre della prima manche ad arrivare in fondo, si è classificata seconda nell'ultimo gigante prima dei Mondiali.

Swisstxt

A Plan de Corones la ticinese si è inchinata solo ad Alice Robinson. Per la 33enne di Comano si tratta del 95o podio in CdM, il 26o in questa specialità.

La neozelandese ha invece colto il 4o successo in carriera. La top 3 è stata completata da Paula Moltzan.

Per quanto riguarda le altre elvetiche, Camille Rast e Wendy Holdener hanno mantenuto piû o meno le posizioni del mattino (9a e 15a). A punti anche Vanessa Kasper.