Ryoyu Kobayashi è volato per 291 metri stabilendo il volo più lungo della storia con gli sci ai piedi. Un record mondiale che però non verrà ufficializzato.

Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 nel salto con gli sci, il giapponese Ryoyu Kobayashi è decollato da una collina speciale, allestita su un pendio ad Akureyri, in Islanda.

Discesa, stacco, volo e atterraggio sono stati perfetti: un vero successo.

«Ho sempre voluto volare più lontano di chiunque altro. Ho sempre cercato di spingermi oltre i confini del salto con gli sci», ha detto il giapponese, che si era prefissato un obiettivo di 300 metri. «È un sogno che si realizza».

Ma se la Federazione internazionale di sci e snowboard ha riconosciuto la sua impresa sul suo sito web, ha pure sottolineato che non è stato eseguito nelle condizioni ufficiali necessarie per essere ufficializzato come record mondiale.

Ryoyu Kobayashi beating the world record in ski jumping by about 40 meters! pic.twitter.com/5Fvq3v6dfy — Interesting Things (@interesting_aIl) April 26, 2024

Stefan Kraft detiene perciò ancora il record mondiale ufficiale di salto con gli sci, eseguito a Vikersund, in Norvegia, nel 2017. L'atleta austriaco si librò in aria per 253,5 metri.