Il giovane Rémi Cuche racconta la «distruzione del suo sogno d'infanzia»

Rémi Cuche soccorso dai medici. Keystone

Mercoledì scorso durante un allenamento di discesa a Kitzbühel, Rémi Cuche si è parzialmente lesionato un legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il 23enne di Neuchâtel ha annunciato la diagnosi su Instagram.

La scorsa settimana il nipote di Didier Cuche ha dovuto interrompere la discesa dopo solo 20 secondi... e senza cadere. Il giovane atleta ha dovuto virare prima di scendere sul pendio a seguito di un dosso, così facendo si è procurato un ferimento al ginocchio sinistro. Rémi Cuche stava aspettando di poter debuttare in Coppa del Mondo sulle nevi di Kitzbühel.

Oggi lo sciatore ha reso noto la brutale diagnosi: l'incidente accaduto in Austria gli ha procurato una parziale lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio ferito.

«Mi mancano le parole per descrivere come mi sono sentito la scorsa settimana. Ho realizzato il mio più grande sogno d'infanzia, sciare sulla mitica Streif. Sfortunatamente, il giorno successivo, durante il secondo allenamento, ho sentito una fitta al mio ginocchio sinistro dopo aver fatto un movimento all'indietro, ciò mi ha impedito di continuare», ha scritto Cuche su Instagram.

«Ora devo fare una scelta e pormi le domande giuste domande - ha proseguito lo sciatore - quando ho vissuto questa esperienza, mi sono reso conto che vivo per quei pochi minuti di adrenalina e che, purtroppo, il tutto è associato a un certo rischio».

«Inizia una nuova lotta contro me stesso e farò tutto il possibile per uscirne più forte e, spero, di rifarmi su questa pista. Ringrazio tutti voi per i vostri messaggi che mi toccano profondamente, anche se al momento non ho la forza di rispondere», ha concluso lo sfortunato atleta romando.