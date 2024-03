Manuel Feller festeggia con il suo Skiman Richard Weissenbacher. Keystone

All'età di 31 anni, Manuel Feller ha conquistato per la prima volta in carriera la coppetta di slalom, salvo poi perderla poche ore dopo durante i festeggiamenti. Le buone notizie sono arrivate in un secondo momento dal fisioterapista.

Hai fretta? blue News riassume per te Manuel Feller si è aggiudicato il globo di slalom grazie a quattro vittorie e 715 punti raccolti in stagione, realizzando così il sogno di una vita.

Dopo l'ultima gara della stagione, il 31enne ha festeggiato fino alle prime ore del mattino.

Durante i festeggiamenti, però, Feller ha perso di vista il trofeo vinto, ritrovandolo il giorno seguente grazie all'aiuto dei membri del suo team. Mostra di più

Manuel Feller è il miglior slalomista della stagione di Coppa del Mondo. L'austriaco, nella sua specialità, ha vinto quattro delle dieci gare disputate, classificandosi sempre tra i primi cinque. In totale, ha accumulato 715 punti, più di qualsiasi suo concorrente.

La giusta ricompensa per una stagione straordinaria è stata la vittoria della coppetta di cristallo. Domenica scorsa, dopo l'ultimo slalom della stagione, Feller ha ricevuto il trofeo desiderato nell'area dell'arrivo di Saalbach. Ciò ha segnato l'inizio di selvaggi festeggiamenti.

«Se non festeggi qualcosa del genere...»

Feller ha rivelato i retroscena del party in un'intervista concessa al canale televisivo «Servus TV», assicurando che la festa non è durata tanto, «fino alle 3 del mattino», e sottolineando di aver goduto appieno del tempo con il suo team: «Se non festeggi un risultato del genere...».

Tuttavia nel corso della nottata il campione ha perso di vista la sua coppa di cristallo appena conquistata, solo la mattina dopo si è chiesto dove fosse finita. Una telefonata del fisioterapista ha fortunatamente chiarito subito la situazione: «Sai che la tua coppa è nel nostro letto?».

«Per fortuna loro (i fisioterapisti ndr.) hanno fatto attenzione», ha commentato Feller, che poco dopo ha potuto recuperare il suo trofeo intatto.

«La coppa non aveva graffi, sembra ancora in buono stato», si è espresso con un sorriso sornione e un poco di sollievo il re dello slalom, ammettendo però che il trofeo non è tornato a casa dal "giro" notturno completamente illeso: «Ho dovuto lavarlo...».

Come ha già dimostrato anche Odermatt, i campioni dello sci sembrano sapere il fatto loro non solo in fatto di curve e salti, ma anche nei festeggiamenti.