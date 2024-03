Harald Amundsen KEY

Harald Amundsen e Jessie Diggins hanno conquistato la CdM di fondo.

Entrambi se la sono assicurata all'ultimo sprint intermedio della 20km skating delle finali di Falun, ultima gara stagionale. Il norvegese, al 2o grande trionfo della carriera e di questo inverno dopo il Tour de Ski, ha poi mollato la presa, non partecipando allo sprint vinto da Johannes Klaebo, al 18o successo della stagione. La 32enne, che aveva già vinto la generale nel 2021, si è invece pure presa la vittoria parziale. In Svezia la miglior prestazione in campo svizzero è stata quella di Cyril Faehndrich, 16o.

Swisstxt