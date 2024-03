Lara Gut-Behrami dovrà cambiare preparatore atletico? Keystone

Lara Gut-Behrami ha mandato a casa il suo preparatore atletico durante le finali di Coppa del Mondo a Saalbach. La ragione, secondo quanto riportato dal «Blick», sarebbe che la sciatrice avrebbe scoperto del prossimo trasferimento del suo coach.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un articolo del «Blick», Lara Gut-Behrami ha mandato a casa il suo preparatore atletico Alejo Hervas prima delle ultime gare della stagione.

A quanto pare, Hervas avrebbe deciso di passare alla squadra maschile della Svizzera. Gut-Behrami è venuta a saperlo prima della fine della stagione e ha deciso di spedirlo a casa.

Il direttore dello sci alpino di Swiss Ski, Hans Flatscher, ha confermato l'interesse della squadra maschile per Hervas. Tuttavia, non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva. Mostra di più

Lara Gut-Behrami è sulla buona strada per vincere quattro coppe di cristallo in una sola stagione di Coppa del Mondo. La ticinese ha già conquistato il trofeo della generale e quello dello slalom gigante, e prima dell'ultima gara è in testa anche nelle classifiche di discesa e super-G.

Un contributo significativo per il suo successo viene anche dal preparatore fisico Alejo Hervas. Solo pochi giorni fa, il padre di Gut-Behrami, Pauli, ha dichiarato che sua figlia apprezzava molto lavorare con lui.

Tuttavia, sembra che la collaborazione stia per concludersi. Secondo quanto riportato dal «Blick», Gut-Behrami avrebbe mandato Hervas a casa in questa fase delle finali di Coppa del Mondo.

Il team maschile di Swiss Ski sembra interessato a Hervas

Il lavoro di successo di Hervas con Gut-Behrami ha suscitato molto interesse nel circo bianco. Tra gli altri, anche fra il team maschile di Swiss Ski sembrerebbe essere interessato ai servigi del 48enne. Sempre secondo il giornale svizzero tedesco, Hervas avrebbe in un primo momento chiesto tempo per riflettere, per poi accettare l'offerta della Federazione elvetica.

Gut-Behrami avrebbe dovuto sapere della sua decisione solo dopo le finali di Coppa del Mondo a Saalbach, ovvero dopo il prossimo fine settimana, ma apparentemente l'informazione è trapelata e lei ha affrontato subito il suo preparatore fisico.

Hervas ha confermato il suo trasferimento e Gut-Behrami ha preso provvedimenti mandandolo a casa immediatamente.

Alejo Hervas. Keystone

«Alejo (Hervas, ndr.) è interessato a entrare nella squadra maschile di Swiss Ski. Ma non è ancora stato deciso nulla», ha dichiarato nell'articolo del «Blick» il direttore dello sci alpino di Swiss Ski, Hans Flatscher. I colloqui e la composizione del gruppo in vista della prossima stagione avverranno infatti in estate.

Hervas ha violato un accordo?

Alla domanda su fino a quando sarebbe rimasto con Lara Gut-Behrami, posta dal «Blick» lo scorso mese di gennaio, Hervas aveva risposto: «Abbiamo un accordo. Sarò con lei fino alla fine della sua carriera. Non c'è ancora una data, tutto è in movimento e sarà lei a decidere quando sarà il momento».

A quanto pare, il momento della separazione è già arrivato, anche prima del ritiro di Gut-Behrami. Con Hervas la ticinese ha vinto due titoli mondiali, una medaglia d'oro olimpica e 23 vittorie in Coppa del Mondo.

A Saalbach spera ora di ottenere altri due successi pieni, anche se senza Hervas al suo fianco.